﻿ Трамп с начала года собрал на переизбрание более 30 миллионов долларов, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп в первом квартале 2019 года собрал более 30 миллионов долларов в бюджет своей избирательной кампании, сообщает CNN.

Размер предвыборного фонда Трампа достиг 40,8 миллиона долларов. Кроме того, как отмечает NBC News, национальный комитет Республиканской партии привлек дополнительно 46 миллионов долларов.

Среди представителей Демократической партии больше других в избирательные фонды собрали сенатор от Вермонта Берни Сандерс (18,2 миллиона долларов) и сенатор от Калифорнии Камала Харрис (12 миллионов долларов).

Дональд Трамп начал собирать средства в избирательный фонд для участия в выборах 2020 года сразу после того, как в январе 2017 года вступил в должность президента. 99% взносов в его фонд составили 200 долларов или меньше, в среднем 34,26 доллара.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Источник: Meduza