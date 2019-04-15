﻿ Примадонна празднует юбилей – 70 лет, Mixnews.lv

В мире |

Алле Пугачевой сегодня исполнилось 70 лет. В связи с этим, послезавтра в Кремле она даст юбилейный концерт, пишет “Лента”.

Как сообщалось ранее, режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный из-под домашнего ареста, готовит концерт “Наша Алла” в честь певицы. Премьера намечена на 24 и 25 апреля.

Сама Алла Борисовна в 2010 году ушла со сцены и не дает сольных концертов. Живет вместе с мужем, Максимом Галкиным, и двумя детьми: Елизаветой и Гарри.

Алла Пугачева – известная советская и российская певица и актриса. Исполнитель таких хитов, как "Позови меня с собой", "Айсберг", "Мадам Брошкина", "Паромщик", "Арлекино" и другие.

Алла Пугачёва - "Позови меня с собой" (1997)

Алла Пугачёва - "Айсберг" (1984)

Алла Пугачёва - "Мадам Брошкина" (2000)

Алла Пугачёва - "Паромщик" (1986)

Алла Пугачёва - "Арлекино" (1979)

Фото: lez.wikipedia.org