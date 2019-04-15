﻿ Amazon хочет запустить собственный бесплатный музыкальный сервис, Mixnews.lv

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Интернет-магазин Amazon хочет запустить собственный музыкальный бесплатный сервис, пишет Billboard со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, сервис будет доступен в «умных» колонках Echo, но его каталог будет ограничен. Запуск сервиса может состояться уже 22 апреля.

Для того, чтобы получить лицензию на бесплатную трансляцию музыки, Amazon предложила нескольким звукозаписывающим студиям фиксированные выплаты, не зависящие от количества рекламы во время прослушивания.

У Amazon уже есть сервис Amazon Music, к которому можно получить доступ, купив подписку отдельно или в составе подписки на Amazon Prime, куда также входит видеосервис. В конце 2018 года сервис насчитывал более 20 млн подписчиков.

Источник: Афиша Daily