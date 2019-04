﻿ "Ужас, больно смотреть": опубликовано одно из последних видео с Юлией Началовой, Mixnews.lv

View this post on Instagram

Еще одно закулисье. Теперь вот с Юлей....Наткнулась на репетицию перед сьемкой программы на НТВ. Октябрь, 31 ое. Наши переговорчики. Мотор! Работаем! #юлияначалова #закулисье #передсьемкой #воспоминания