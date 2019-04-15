﻿ "Ужас, больно смотреть": опубликовано одно из последних видео с Юлией Началовой, Mixnews.lv

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Официальная представительница ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в Instagram неизвестное видео с Юлией Началовой, снятое за полгода до смерти.

В кадре запечатлено, как артистка готовится к съемкам одной из телепрограмм.

"Еще одно закулисье. Теперь вот с Юлей....Наткнулась на репетицию перед сьемкой программы на НТВ. Октябрь, 31 ое. Наши переговорчики. Мотор! Работаем!" - написала Исаева в комментарии к публикации.

Подписчики пиарщицы Юлии Началовой выразили сожаление в связи с неожиданным уходом певицы.

"Больно смотреть", "Аня, до сих пор как не верится, кажется что какой-то дурной сон. Низкий Вам поклон, что столько делаете для их семьи и поддерживаете", "Талантливый и светлый человечек , до сих пор не могу поверить", "Юля красавица ,не земная,лучезарная ,самая прекрасная, очаровательная, лучезарная,ты в наших сердцах навсегда", - пишут комментаторы.

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет в одной из московских больниц.

Ранее сообщалось о том, что перед смертью артистка писала SMS своим родным.

Перед смертью, как рассказала пиар-менеджер певицы Анна Исаева, Юлия Началова отправила несколько голосовых сообщений родным, делясь тем, как себя чувствует и о чем думает. Однако делиться подробностями родные не спешат - не прошло и 40 дней со дня смерти певицы.

Возможно, их содержание станет известно из документального фильма о Началовой.

«Передавать прессе содержание этих посланий, отправленных при помощи сервиса WhatsApp семья пока не планирует, тем более сейчас, до истечения 40 дней, пока душа Юли ходит по земле. А если и будем это делать, то позже, в рамках какого-нибудь художественного фильма о Юле».- цитирует Исаеву «Дни.ру».

Напомним, что певица Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из больниц Москвы. Она впала в кому и умерла от остановки сердца. Артистке было всего 38 лет.

Источник: TopNews