﻿ Трагедия в США: четырехлетний мальчик убил свою сестру, Mixnews.lv

Трагедия в США: четырехлетний мальчик убил свою сестру (7)
В мире | 15 апреля 2019 года, 17:13
Четырехлетний мальчик случайно застрелил шестилетнюю сестру в Далласе, штат Джорджия. Об этом сообщает издание Metro.
Несчастный случай произошел, когда семья собиралась уезжать по делам. Автомобиль не заводился, и мать детей ненадолго вышла из машины, чтобы проверить двигатель. В этом время ее сын нашел в бардачке пистолет и случайно выстрелил в сестру.
Девочка серьезно пострадала. Несмотря на усилия врачей, ее не удалось спасти.
Правоохранители выразили соболезнования семье и напомнили всем о мерах предосторожности.
"Оружие должно хранится разряженным в недоступном для детей месте, чтобы такое никогда не повторилось", - сказал шериф Гари Гулледж.
Источник: RIA Novosti
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