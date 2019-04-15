﻿ Трагедия в США: четырехлетний мальчик убил свою сестру, Mixnews.lv

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Трагедия в США: четырехлетний мальчик убил свою сестру (7)

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В мире | 15 апреля 2019 года, 17:13

Четырехлетний мальчик случайно застрелил шестилетнюю сестру в Далласе, штат Джорджия. Об этом сообщает издание Metro.

Несчастный случай произошел, когда семья собиралась уезжать по делам. Автомобиль не заводился, и мать детей ненадолго вышла из машины, чтобы проверить двигатель. В этом время ее сын нашел в бардачке пистолет и случайно выстрелил в сестру.

Девочка серьезно пострадала. Несмотря на усилия врачей, ее не удалось спасти.

Правоохранители выразили соболезнования семье и напомнили всем о мерах предосторожности.

"Оружие должно хранится разряженным в недоступном для детей месте, чтобы такое никогда не повторилось", - сказал шериф Гари Гулледж.

Источник: RIA Novosti

Комментарии 7
хохма1 час назад
Да там вообще, страна случайно появилась.
Плыл бы Колумб в другую сторону.Глядишь, такого говна сегодня не было бы.
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Саня3 часа назад
в СЩА это нормально
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СОВЕТНИК БОГА2 часа назад
В Амерыцы сильно расплодились АфроАмеры.
Работать не хотят - только грабят.
Амеры белые уже спят с пистолетами под подушкой.
А уж в бардачке. в кармане иметь "волыну" - святое дело.!
Дикая страна становится Амерыка.
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