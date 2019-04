﻿ Катание на скейтборде: появилось видео с Ассанжем из "застенок" посольства Эквадора, Mixnews.lv

В мире |

В сети появились несколько сюжетов с камер видеонаблюдения о жизни Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора, полученных испанской газетой El Paic. Об этом сообщает CNN.

This newly leaked surveillance video obtained by a Spanish newspaper is one of a series of clips showing Julian Assange's life inside the Ecuadorian Embassy. https://t.co/ASlzQNNxpg pic.twitter.com/61GL4jeBo6