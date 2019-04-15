﻿ Катание на скейтборде: появилось видео с Ассанжем из "застенок" посольства Эквадора, Mixnews.lv

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В сети появились несколько сюжетов с камер видеонаблюдения о жизни Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора, полученных испанской газетой El Paic. Об этом сообщает CNN.

This newly leaked surveillance video obtained by a Spanish newspaper is one of a series of clips showing Julian Assange's life inside the Ecuadorian Embassy. https://t.co/ASlzQNNxpg pic.twitter.com/61GL4jeBo6 — CNN (@CNN) 15 апреля 2019 г.

Напомним, Джулиан Ассанж был задержан в четверг в лондонском посольстве Эквадора, куда он бежал в 2012 г. от экстрадиции в Швецию по делу об изнасиловании. В поддержку основателя Wikileaks развернута широкая кампания, в том числе, в Германии и Франции, с призывом предоставить ему убежище.

После задержания Ассанж был направлен в тюрьму Белмарш, оборудованную для содержания особо опасных преступников. Об этом сообщают сразу несколько информагентств со ссылкой на свои источники. В заключении австралиец ожидает приговора по делу о воспрепятствовании правосудию, а также решения по запросу на его экстрадицию в США. Защита настаивает, что выдавать Ассанжа нельзя.