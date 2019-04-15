﻿ Из-за "очень вероятной угрозы" России в Эстонии размещены британские вертолеты, Mixnews.lv

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Из-за "очень вероятной угрозы" России в Эстонии размещены британские вертолеты (6)

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В мире | 15 апреля 2019 года, 19:21

Глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон проинформировал о размещении в Эстонии пяти вертолетов Apache. Об этом сообщает Sky News.

По словам Уильямсона, размещение вертолетов на территории Эстонии на протяжении трех месяцев является «жизненно важным».

«Угроза России, которую мы наблюдаем, очень вероятна. Это одна из причин, почему мы развертываем пять ударных вертолетов Apache», — заявил Уильямсон.

Он добавил, что британская сторона постоянно адаптируется к изменениям.

Ранее сообщалось, что британский спецназ, находящийся около шести месяцев в Эстонии, занимается изучением «российской активности» в приграничных районах.

Источник: Газета.Ru

Комментарии 6
Смех грех панос и золотуха.1 час назад
Сами себя не испугаем, никто не испугает.
А так, готовьте деньги, ЛОХИ, мы вас спасать пришли, 5ю вертолётами.
Ха ха ха
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Саня1 час назад
можно подумать 5 вертолётов как то повлияют, а вот баблишка срубят
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ВВС1 час назад
Интересно, а британские пилоты тоже сидят на игле, как и подводники? Сегодня это актуально... Да-а.., граждане эстонцы,займитесь лучше чесанием яиц на крыльце вместо поиска страшилок с Востока. Все же чесание яиц - дело, какое-никакое.
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