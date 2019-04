﻿ Обрушились шпиль и крыша: во Франции горит собор Парижской Богоматери, Mixnews.lv

В мире |

В соборе Нотр-Дам-де-Пари (собор Парижской Богоматери) произошел сильный пожар, в результате которого полностью обрушилась крыша собора, а ранее обрушились часы и шпиль, передает РИА «Новости».

Причина возгорания до сих пор неизвестна.

Как сообщает AFP со ссылкой на пожарных, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания. По данным BFM TV, пожар связан с проводящимися в соборе ремонтными работами. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Notre dame de #Paris, panache du fumée jaune, le feu semble dévorer l’église toute entière pic.twitter.com/4zRcAr86Ng — Chrystèle Bazin (@chrystelebazin) 15 апреля 2019 г.

Между тем, по словам представителя собора Андре Фино, пожарная сигнализация сработала около 18:30 по местному времени. Людей, находившихся в сооружении, сразу же эвакуировали. Вокруг здания выстроили кордон безопасности. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Из-за пожара президент Франции Эмманюэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации, запланированное на 20:00 в понедельник и отправился на место трагедии. Макрон собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами «желтых жилетов».

В сети СМИ и очевидцы публикуют драматичные кадры пожара в одной из главных достопримечательностей Парижа.

На видео очевидцев видны сильные клубы дыма и открытый огонь, вырывающийся из базилики храма.

Massive flames are burning the historic Notre Dame cathedral in Paris.



“Huge crowds have gathered looking on in absolute astonishment and horror at what has happened here,” CNN’s @MelissaBellCNN says on scene of the fire https://t.co/EOjpBXDoDQ pic.twitter.com/2gV79wnRrN — CNN (@CNN) 15 апреля 2019 г.

What a heart breaking day in Paris. pic.twitter.com/5rfAuRAf5M — Tony84! (@TPolanco84) 15 апреля 2019 г.

Notre Dame is on Fire....

Please for the love of Culture & history GET IT UNDER CONTROL #NotreDame #Paris pic.twitter.com/fyDYt2CHVk — Mochro (@Mochro_YT) 15 апреля 2019 г.

Notre Dame de Paris is burning down. I'm terribly sad to see one of France most magnifying heritage, literally going into flames and ashes pic.twitter.com/4VzkkPvxZo — Ella Tattoed on my heart (@sweetlouiex) 15 апреля 2019 г.

Famed Notre Dame cathedral ablaze in Paris! Smokes ascends as flames rise during a fire at the landmark Notre-Dame Cathedral in central Paris on April 15, 2019.https://t.co/WolpSD3GO5 — Julian Noble (@GhostWarhol) 15 апреля 2019 г.

This is no building in the USA as old as #NotreDame (if you don’t include Taos Pueblo)!



Truely a sad time for history.



pic.twitter.com/eRj13hvBmD — NerdMan Cometh (@NerdCometh) 15 апреля 2019 г.

God saying #upyours

>>Spire of Notre Dame cathedral collapses due to fire pic.twitter.com/KIfYBxZVHd — AAbAA (@EsRevorTeR) 15 апреля 2019 г.

#BREAKING The Cathedral of Notre-Dame is one of #Paris’s most famous landmarks is burning. Its 600-year-old historic building pic.twitter.com/Pf2zUxZIdU — Manoj Gupta (@PassionForNews) 15 апреля 2019 г.

Согласно Википедии

Собор Парижской Богомаатери, также парижский собор Нотр-Дам, Нотр-Дам де Пари или Нотр-Дам-де-Пари[1] (фр. Notre-Dame de Paris) — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы.

Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в 4-м городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера.

Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163—1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году; западный фасад и башни закончены во второй четверти XIII века.

С 1235 года вносились большие изменения: обустроены часовни между контрфорсами нефа (сер. XIII века); увеличен размер трансепта (архитекторы Жан де Шель с 1250 и Пьер де Монтрей вплоть до 1267); добавлены часовни хора (Пьер де Шель[fr] и Жан Рави[fr] в нач. XIV в.) и большие аркбутаны деамбулатория (Жан Рави, нач. XIV в.).

В XIX веке под руководством Виолле-ле-Дюка отреставрирована повреждённая в Революцию скульптурная часть, восстановлены витражные розы нефа и возведён новый шпиль вместо утраченного.

