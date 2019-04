﻿ "Так ужасно!":Трамп дал совет, как тушить Нотр-Дам-де-Пари, Mixnews.lv

В мире |

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о пожаре в соборе Парижской Богоматери.

«Так ужасно наблюдать за массивным пожаром в Норт-Даме. Возможно, им стоит использовать летающие танкеры с водой», — написал он в своем твиттере.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!