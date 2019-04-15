﻿ "Спасите Нотр-Дам!": СМИ сообщают о том, что собор утерян для Франции и мира, Mixnews.lv

"Спасите Нотр-Дам!": СМИ сообщают о том, что собор утерян для Франции и мира (8)

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В мире | 15 апреля 2019 года, 21:47

Более 400 пожарных задействованы в тушении пожара, сообщили во французском МВД. В ведомстве отметили, что данных о пострадавших на данный момент нет.

Тем временем в результате пожара полностью обрушилась крыша Нотр-Дама. Ранее сообщалось об обрушении часов и шпиля.

Как сообщила мэр Парижа Анн Идальго, пожарные пытаются локализовать огонь в сооружении. «Я призываю всех уважать периметр безопасности», — подчеркнула градоначальница.

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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что тяжело переживает пожар в Нотр-Даме. Местные СМИ отмечают, что он уже выехал на место происшествия. Макрону пришлось отложить телевизионное обращение к нации, в котором он собирался подвести итоги протестов «желтых жилетов».

Тем временем пользователи со всего мира переживают за судьбу собора.

"Спасите Нотр-Даме, от него ведь ничего не останется!", - пишут люди.

По сообщениям французских СМИ, степень разрушений вынуждает констатировать, что Собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект.

Комментарии 8
Мда14 часа назад
Утрата такого символа это несомненно знак, и очень не хороший.
1
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Горел тут у нас Замок Президента.....14 часа назад
так на Вантовом мосту стояли тысячи и фейсбучили фотки на своих ебучих айфонах, "лайкали" друг дружку... А на Руси по старинке вёдра с водой таскали...
2
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ВВС 15 часов назад
Что-то французские СМИ совсем раскисли. Пока целы своды собора - ничего не утеряно..! Это - главное, а шпиль и крышу можно построить. Надежла умирает последней...
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