﻿ "Спасите Нотр-Даме!": СМИ сообщают о том, что собор утерян для Франции и мира, Mixnews.lv

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Более 400 пожарных задействованы в тушении пожара, сообщили во французском МВД. В ведомстве отметили, что данных о пострадавших на данный момент нет.

Тем временем в результате пожара полностью обрушилась крыша Нотр-Дама. Ранее сообщалось об обрушении часов и шпиля.

Как сообщила мэр Парижа Анн Идальго, пожарные пытаются локализовать огонь в сооружении. «Я призываю всех уважать периметр безопасности», — подчеркнула градоначальница.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что тяжело переживает пожар в Нотр-Даме. Местные СМИ отмечают, что он уже выехал на место происшествия. Макрону пришлось отложить телевизионное обращение к нации, в котором он собирался подвести итоги протестов «желтых жилетов».

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 апреля 2019 г.

Тем временем пользователи со всего мира переживают за судьбу собора.

"Спасите Нотр-Даме, от него ведь ничего не останется!", - пишут люди.

По сообщениям французских СМИ, степень разрушений вынуждает констатировать, что Собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект.

Мне очень больно на это смотреть... Одни мысли о его спасении. С вертолета тушите, он же открытым пламенем горит, идиоты! Восстанавливали они его, и что, довольны? #NotreDame https://t.co/ggSfX2zRr2 — Black solar (@homyseoko) 15 апреля 2019 г.

Это просто кошмар неподдающийся описанию

Мы потеряли частичку нашего культурного наследия. И до невозможного глупым способом! Какая там возможная причина пожара? Ремонтные работы? Хотели починить, но все сломали.. это даже не смешно...

#NotreDame pic.twitter.com/DMqvhtA0YB — BOVIA (@garagrad_time) 15 апреля 2019 г.