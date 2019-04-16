﻿ Потушен пожар в соборе Парижской Богоматери, Mixnews.lv

Потушен пожар в соборе Парижской Богоматери (16)
Возгорание в соборе Парижской Богоматери потушено, пишет Figaro со ссылкой на представителя пожарной службы Парижа. Пожарные продолжат следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции собора, в том числе несущие, чтобы пламя не разгорелось снова.
Как предполагают спасательные службы, причиной возгорания могли стать реставрационные работы, которые проводятся на крыше собора. По словам представителя спасательных служб, пожар "относится к категории наиболее сложных", в том числе из-за строительных лесов, окружающих верхнюю часть здания. В этой масштабной операции по спасению памятника мировой культуры участвовало 400 пожарных.
Агентство Итар-Тасс и ABC News Live вели прямую видеотрансляцию с места событий.
Как сообщил в эфире BBC представитель Нотр-Дама, от собора "точно ничего не останется". "И еще неизвестно, затронуто ли подземное хранилище под сооружением", — добавил он.
Французские СМИ в свою очередь отмечают, что степень разрушений говорит о том, что собор Парижской Богоматери "утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект".
Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил всех пожарных за проделанную работу. Он отметил, что достопримечательность будет полностью восстановлена. Оказать помощь Франции в этой ситуации пообещали в ЮНЕСКО.
French President Emmanuel Macron announced that, starting tomorrow, he will launch an international fundraising campaign for the Notre Dame cathedral. "We will rebuild this cathedral together." https://t.co/s5ma7OHj6E pic.twitter.com/sLfe5hiFY8— CNN (@CNN) 15 апреля 2019 г.
Paris stupéfié #NotreDame pic.twitter.com/pbQAGKHIX9— Louis Hausalter (@LouisHausalter) 15 апреля 2019 г.
— Graham Allen (@GrahamAllen_1) 15 апреля 2019 г.
Prayers are with Notre Dame!
A picture is worth 1,000 words.....this one speaks soo much volume pic.twitter.com/yR8v3npbAl
Фото и видео: очевидцев из Twitter