﻿ Потушен пожар в соборе Парижской Богоматери, Mixnews.lv

Потушен пожар в соборе Парижской Богоматери (16)

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В мире | 16 апреля 2019 года, 06:47

Возгорание в соборе Парижской Богоматери потушено, пишет Figaro со ссылкой на представителя пожарной службы Парижа. Пожарные продолжат следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции собора, в том числе несущие, чтобы пламя не разгорелось снова.

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Как предполагают спасательные службы, причиной возгорания могли стать реставрационные работы, которые проводятся на крыше собора. По словам представителя спасательных служб, пожар "относится к категории наиболее сложных", в том числе из-за строительных лесов, окружающих верхнюю часть здания. В этой масштабной операции по спасению памятника мировой культуры участвовало 400 пожарных.

Агентство Итар-Тасс и ABC News Live вели прямую видеотрансляцию с места событий.

Как сообщил в эфире BBC представитель Нотр-Дама, от собора "точно ничего не останется". "И еще неизвестно, затронуто ли подземное хранилище под сооружением", — добавил он.

Французские СМИ в свою очередь отмечают, что степень разрушений говорит о том, что собор Парижской Богоматери "утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект".

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил всех пожарных за проделанную работу. Он отметил, что достопримечательность будет полностью восстановлена. Оказать помощь Франции в этой ситуации пообещали в ЮНЕСКО.

Фото и видео: очевидцев из Twitter

Комментарии 16
Денис 9 часов назад
Почему не шутят в Шарли ЭБ ДО??
1
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Сумрак 8 часов назад
Очень плохое предзнаименование.
1
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туда им дорога 8 часов назад
Очень символичный закат европы.
4
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