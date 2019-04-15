﻿ ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ: пожар в Нотр-Дам тушат более 500 спасателей, Mixnews.lv

ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ: пожар в Нотр-Дам тушат более 500 спасателей (8)
Продолжается тушение масштабного пожара Собора Нотр-Дам в Париже. В работах задействованы более 500 пожарных. Президент Франции Эммануэль Макрон направился к собору. Как сообщалось, крыша собора Парижской Богоматери полностью обрушилась в результате пожара, сообщает РИА «Новости». Ранее у собора обрушились часы и шпиль.
Причина возгорания до сих пор неизвестна.
Агентство Итар-Тасс и ABC News Live ведут прямую видеотрансляцию с места событий.
Как сообщил в эфире Би-би-си представитель Нотр-Дама, от собора «точно ничего не останется». «И еще неизвестно, затронуто ли подземное хранилище под сооружением», — добавил он.
Французские СМИ в свою очередь отмечают, что степень разрушений говорит о том, что собор Парижской Богоматери «утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект».
В парижской мэрии отреагировали на совет Дональда Трампа тушить пожар с воздуха. По данным экстренных служб, если на собор сбросить воду, то могут пострадать люди вокруг и уцелевшие конструкции сооружения.
«Сейчас приоритет отдан тому, чтобы защитить прилежащие территории, местных жителей и туристов от возможных обрушений», — пояснили местные власти.
Корреспондент французской газеты Le Monde пишет, что ситуация на месте ЧП выглядит довольно апокалиптической: набережные и прилегающие к собору улицы заполнены людьми. Вокруг густой дым, не затихают сирены экстренных служб. В то же время в близлежащих барах сидят туристы, пьют пиво и спокойно наблюдают за разрушением Нотр-Дама.
Paris stupéfié #NotreDame pic.twitter.com/pbQAGKHIX9— Louis Hausalter (@LouisHausalter) 15 апреля 2019 г.