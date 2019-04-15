﻿ Люди встали на колени перед сгорающим собором Парижской Богоматери, Mixnews.lv

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Люди, наблюдающие со стороны как проходят работы по тушению пожара в соборе Парижской Богоматери, молятся и поют хором песнь во спасение на французском, некоторые из них встали на колени, у многих в глазах стоят слезы, об этом свидетельствуют видео очевидцев.

Французские СМИ отмечают, что степень разрушений говорит о том, что собор Парижской Богоматери «утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект».

Между тем, по словам представителя собора Андре Фино, пожарная сигнализация сработала около 18:30 по местному времени. Людей, находившихся в сооружении, сразу же эвакуировали. Вокруг здания выстроили кордон безопасности. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Из-за пожара президент Франции Эмманюэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации, запланированное на 20:00 в понедельник и отправился на место трагедии. Макрон собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами «желтых жилетов».

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 апреля 2019 г.

Тем временем, в горящем соборе Парижской Богоматери началась специальная миссия по спасению произведений искусства. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на заместителя мэра французской столицы Эммануэля Грегуара.

По его словам, ранее перед спасателями была поставлена задача избежать опасности обрушения, которое могло бы привести к жертвам, в том числе среди туристов. После того как сотрудники пожарной службы отчитались об отсутствии жертв, они переключились на спасение ценностей.

В то же время представитель собора Андре Фино подчеркнул, что все священные предметы находятся в ризнице, поэтому им ничего не угрожает. В соборе, в частности, находится терновый венец Христа, доставленный в 1239 году.

Пожарная сигнализация в соборе парижской Богоматери сработала 15 апреля около 18:30 по местному времени. Загорелась крыша собора, затем обрушился шпиль и часы собора. Предполагаемой причиной пожара могли стать работы по реставрации здания, в рамках которых вокруг собора были возведены леса высотой 100 метров.

Агентство Итар-Тасс и ABC News Live ведут прямую видеотрансляцию с места событий.

Как сообщил в эфире Би-би-си представитель Нотр-Дама, от собора «точно ничего не останется». «И еще неизвестно, затронуто ли подземное хранилище под сооружением», — добавил он.

Французские СМИ в свою очередь отмечают, что степень разрушений говорит о том, что собор Парижской Богоматери «утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект».

Корреспондент французской газеты Le Monde пишет, что ситуация на месте ЧП выглядит довольно апокалиптической: набережные и прилегающие к собору улицы заполнены людьми. Вокруг густой дым, не затихают сирены экстренных служб. В то же время в близлежащих барах сидят туристы, пьют пиво и спокойно наблюдают за разрушением Нотр-Дама.

182 года строительства.

856 лет истории.



2 часа, чтобы все кануло в лету.#NotreDame pic.twitter.com/d6zauzb0tx — Irina Komarova (@kmr_irina) 15 апреля 2019 г.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.

Источник: Lenta.ru

Фото и видео: очевидцев в Twitter