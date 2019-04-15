﻿ МВД Франции: собор спасти не удастся, на восстановление понадобятся годы, Mixnews.lv

В мире |

Официальный представитель министерства внутренних дел Франции заявил, что, вероятно, собор Парижской Богоматери спасти не удастся, передает Associated Press.

Пожарные сообщили, что не в силах справиться с распространением огня. Тем временем ректор собора отмечает, что экстренным службам удалось спасти часть реликвий Нотер-Дама — в том числе терновый венец Иисуса Христа.

Представитель Нотр-Дама уточнил, что пожар повредил перекрытия XIX и XIII веков. «Горит все», — заключил он.

В свою очередь, восстановление собора Парижской Богоматери может занять не меньше пяти лет. Об этом заявил профессор архитектуры римского университета Sapienza Орацио Кампо, передает РИА Новости.

В то же время представитель попечителей, ответственных за реставрацию собора, Мишель Пико заявил, что на реставрацию понадобится не менее десяти лет. Он добавил, что если огонь не остановят, то колокол собора может сорваться.

Архиепископ Реймской епархии Эрик де Мулен-Бофор написал в Twitter, что на восстановление памятника «понадобятся годы». По мнению пресс-атташе Конференции епископов Франции Оливье Рибадо Дюмы, ответственность за это лежит на государстве.

Академик Российской академии художеств Алексей Лидов оценил сроки восстановления памятника в несколько десятилетий. «Будем надеяться, что оно закончится еще при нашей жизни», — сказал он.

Ранее в соборе Парижской Богоматери загорелась левая башня. В ходе пожара уже обрушились крыша, шпиль и часы собора. Пожарные спасают из горящего здания произведения искусства.

Так совпало, что кафедральный собор архиепархии Парижа загорелся в Великий понедельник — в начале Страстной недели. Католики всего мира готовятся к Пасхе, которая в этом году у христиан западного обряда приходится на 21 апреля.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп назвал действия пожарных героическими. «Наша печаль выходит за рамки слов, но мы все еще в бою. Сегодня вечером пожарные героически сражаются против огня, чтобы сохранить то, что можно», — написал он в твиттере.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.

"Désolé mon fils, mais c'est pas tous les jours que Notre-Dame brûle", dit un père à son bébé qui s'impatiente, à deux mètres d'une femme en larmes, soufflant "faut qu'ils fassent quelque chose ! faut qu'ils fassent quelque chose !" #notredame pic.twitter.com/mPxIbGh8Vp — Jean Birnbaum (@JeanBirnbaum) 15 апреля 2019 г.

Источник: Lenta.ru