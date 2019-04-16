﻿ Французский бизнесмен выделит 100 млн евро на восстановление собора Нотр-Дам, Mixnews.lv

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Сразу целый ряд организаций, компаний и меценатов по всему миру пообещали выделить средства на реставрацию собора Нотр-Дам в Париже, который серьезно пострадал в результате пожара, сообщает DW.

В частности, представители французского Фонда наследия запустили национальную кампанию по сбору средств на восстановление собора.

Исполнительный директор компании Kering и один из богатейших людей Франции Франсуа Анри Пино пообещал перечислить на эти цели не менее 100 миллионов евро.

Немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в свою очередь заявил о необходимости создания "гражданской инициативы", которая будет отвечать за сбор финансирования в Германии.

Напомним, 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

Собор Нотр-Дам или собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. 850-летний собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире. В соборе хранятся множество произведений искусства.

Фото очевидцев из Twitter