﻿ В России приняли закон об изоляции Рунета, Mixnews.lv

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Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении закон об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета на территории России, сообщает Meduza.

Закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября 2019 года.

В документах не говорится, от каких конкретно угроз будет защищать новая инфраструктура, однако она позволит полностью фильтровать внутренний трафик, а также совсем закрыть на территории России сервисы, находящиеся в реестре запрещенных сайтов (например, Telegram).

В рамках концепции об изоляции Рунета власти предлагают максимально расширить полномочия Роскомнадзора в управлении интернетом. Операторов обяжут использовать точки обмена трафиком из специально созданного реестра, которые физически должны находиться только на территории России.

Все оборудование для создания инфраструктуры должны разрабатывать сертифицированные Роскомнадзором (и, видимо, ФСБ) компании. Кроме того, операторы обязаны предоставить в ведомство всю информацию о своих сетевых адресах, маршрутах сообщений электросвязи, используемых программно-технических средствах, необходимых для разрешения доменных имен и инфраструктуре сетей связи.

Благодаря созданию замкнутой инфраструктуры Рунета Роскомнадзор сможет блокировать запрещенные сервисы даже без участия операторов связи. В документе говорится, что он сможет делать это только через дублирующую систему блокировки — то есть обычно интернет будет работать по стандартному сценарию, а Роскомнадзор будет включать дублирующий интернет только при "возникновении опасности".

Источник: pixabay.com