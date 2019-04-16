﻿ Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам, Mixnews.lv

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Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo вышел с карикатурой на мощный пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке. Таким образом журнал посмеялся над трагедией в Париже.

На обложке написано «реформы» и изображен глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон, у которого на голове горит собор. Скандальная карикатура сопровождается подписью: «Я начну с несущих конструкций».

Incendie de Notre Dame : exceptionnellement Charlie Hebdo sort ce mardi, dès midi en version numérique et dans 50 kiosques parisiens.



abo https://t.co/e10qp1TLQk // liseuse https://t.co/HEzD7iIf9P pic.twitter.com/rkfksX0BsN — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) April 16, 2019

Новый выпуск Charlie Hebdo можно будет приобрести со вторника в 15 газетных киосках в столице Франции, официально еженедельник выходит по средам.

Напомним, в конце июля 2018 года сатирическое издание помещало на обложку собор Парижской Богоматери.

«Парижская Богоматерь, присмотри за ним», — гласила надпись, а рядом была изображена супруга Макрона, у которой на коленях сидит французский лидер в виде младенца».

Сильный пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Огонь распространился очень быстро, в результате обрушился шпиль и большая часть кровли.

Сотрудникам пожарных служб удалось спасти от полного обрушения каркас здания и две башни.

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что он будет восстановлен силами «самых ярких талантов современности». Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор денежных средств.

Источник: Федеральное агентство новостей