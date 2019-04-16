﻿ Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам, Mixnews.lv

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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам (10)

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В мире | 16 апреля 2019 года, 13:26

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo вышел с карикатурой на мощный пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке. Таким образом журнал посмеялся над трагедией в Париже.

На обложке написано «реформы» и изображен глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон, у которого на голове горит собор. Скандальная карикатура сопровождается подписью: «Я начну с несущих конструкций».

Новый выпуск Charlie Hebdo можно будет приобрести со вторника в 15 газетных киосках в столице Франции, официально еженедельник выходит по средам.

Напомним, в конце июля 2018 года сатирическое издание помещало на обложку собор Парижской Богоматери.

«Парижская Богоматерь, присмотри за ним», — гласила надпись, а рядом была изображена супруга Макрона, у которой на коленях сидит французский лидер в виде младенца».

Сильный пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Огонь распространился очень быстро, в результате обрушился шпиль и большая часть кровли.

Сотрудникам пожарных служб удалось спасти от полного обрушения каркас здания и две башни.

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что он будет восстановлен силами «самых ярких талантов современности». Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор денежных средств.

Источник: Федеральное агентство новостей

Комментарии 10
Андрей1 час назад
Вот и уроды моральные отметились.....
5
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кощунство1 час назад
Больные на всю голову
2
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Tan Tin1 час назад
Сгоревший собор тут с боку припёка. Эта карикатура на Макрона а не на собор.
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