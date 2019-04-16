﻿ 300 миллионов евро: французские меценаты жертвуют на Нотр-Дам, Mixnews.lv

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Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно

Сразу после разрушительного пожара в соборе Парижской Богоматери, который уничтожил шпиль, кровлю, часть витражей, главные французские меценаты предложили свою помощь, а власти Парижа решили созвать конференцию для сбора средств, пишет Meduza.

Первым о крупном пожертвовании заявил 56-летний Франсуа-Анри Пино, глава глобального элитного торгового дома Kering, президент группы Artémis (владеет аукционным домом Christieʼs). Семья Пино жертвует на реставрационные работы 100 миллионов евро.

Состояние семьи Пино, по данным Forbes, оценивается в 15,7 миллиарда долларов (63-й номер в мировом рейтинге). Основу состояния заложил Франсуа Пино (дед Франсуа-Анри), начав с небольшой компании по торговле древесиной в Бретани и закончив созданием одного из главных в мире роскоши холдингов PPR (Pinault-Printemps-Redoute — впоследствие переименованный в Kering). Kering находится в постоянной конкуренции с другим гигантом мировой моды — холдингом LVMH. Состязание началось в 1999 году, когда Франсуа-Анри вступил в борьбу со своим другом и главой холдинга LVMH Бернаром Арно за модный дом Gucci — в 2004 году он окончательно отошел семье Пино.

Семья Арно заявила о намерении пожертвовать крупную сумму на восстановление собора через несколько часов после семьи Пино. Речь идет о 200 миллионов евро. Бернар Арно занимает 11-е место в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Модные бренды LVMH — как Christian Dior, Louis Vuitton и Celine — обеспечили семье состояние, которое на данный момент оценивается в 41,5 миллиарда долларов.

Мэр Парижа Анн Идальго объявила, что городской бюджет выделит 50 миллионов евро на восстановление собора. Еще 10 миллионов готов выделить регион Иль-де-Франс, рассказала глава регионального правительства Валери Пекресс. Региональные власти запявили в целом пока о выделении 60 миллионов евро.

Сбор средств только начался. Анн Идальго предложила в ближайшие недели провести крупную международную конференцию доноров, чтобы собрать средства, необходимые для восстановления собора. Выделить гранты на восстановление Нотр-Дама обещали также Еврокомиссия, ЮНЕСКО, Япония и Южная Корея.

Источник: Meduza