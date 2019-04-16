﻿ Хладнокровные профи! Журналист объяснила действия французских пожарных, Mixnews.lv

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Французские пожарные в ходе тушения крупного пожара в соборе Парижской Богоматери действовали профессионально и хладнокровно. Об этом заявила украинский журналист и историк моды Зоя Звиняцковская.

На своей странице в Facebook она представила свое объяснение действий пожарных. Сначала Звиняцковская описала, как пожар выглядел для обычных наблюдателей.

Орфография автора сохранена

«работы выглядят бледно и беспомощно, явно не соответствуя уровню и ценности объекта. все в панике и безумии, но среди тысяч голосов на всех языках рефреном повторяется бешеный крик: что же пожарные?! Пожарные продолжают работать по строго определенному заранее плану. план выглядит, мягко говоря, херовым. в 8 вечера шпиль собора горит как свеча, это огромное неукротимое пламя и весь мир в ужасе смотрит на трагедию. все хотят сохранить эту уникальную жемчужину западной цивилизации, все требуют неотложных, экстренных мер. Пожарные продолжают работать по строго определенному заранее плану», - пишет Звиняцковская.

Она отмечает, что тысячам людей по всему мира работа пожарных казалась непрофессиональной.

«я не могу представить, сколько человек разной степени влиятельности в первые полчаса пожара позвонили начальнику пожарных и сказали, прокричали, велели ему: примите меры! ГДЕ ВЕРТОЛЕТЫ? что ж вы не сбрасываете с воздуха воду? это ж наша святыня, надо что-то делать!!! Даже Трамп (!) написал этим французским недотепам в твиттер - ВОДЯНАЯ БОМБА, придурки, вот что вам сейчас нужно! мы, американцы, мастера по сбрасыванию бомб и теперь я даю вам мой компетентный совет. Залейте его водой с неба, наконец! Пожарные продолжают работать по строго определенному заранее плану», - пишет Звиняцковская.

Она продолжает – многие ждали, что вслед за обрушением шпиля падут также и стены собора, однако вскоре пожарные смогли зайти внутрь здания.

«Башня фасада вне опасности, пожарные сухо информируют, что хотели бы зайти внутрь (!!!), чтобы укрепить стены изнутри. все пропускают эти слова мимо ушей, продолжая оплакивать утрату. обрушения стен ждут с минуты на минуту, в сети идет спор о том, стоит ли восстанавливать сожженное дотла здание. одни говорят - это символ европейской цивилизации. другие - жалкий новодел не заменит бесценную погибшую святыню. мнения разделяются, начинается дискуссия. о соборе говорят как об уже несуществующем. Пожарные продолжают работать по строго определенному заранее плану», - пишет журналист.

О последствиях пожара Звиняцковская говорит как о чуде – здание в результате пострадало минимально.

«Пожарные продолжают работать по строго определенному заранее плану. в какой-то момент, уже глубокой ночью, они сообщают, что пожар потушен. президент Франции, официальные люди и пресса буквально врываются в центральный неф собора, несмотря на то, что сверху в дыру, где стоял шпиль, еще сыпятся пылающие угли. внутри темно и спокойно. на стенах даже нет видимой копоти. интерьер не тронут. каменная коробка, увенчанная сложными готическими сводами - тоже из камня - защитила внутренность собора от пылающего над ней деревянного леса крыши», - пишет Звиняцковская.

Далее она анализирует план и ход действий французских пожарных спасателей.

«все это время у пожарных был план. который они составили заранее. они знали все о конструкции собора. знали, что под крышей - деревянные опоры. а под опорами - готическое кружево камня. знаете, средневековые соборы очень хрупкие. их могли строить такими высокими только за счет облегчения конструкции. [...] во времена Французской революции новая атеистическая власть массово разрушала католические готические соборы во Франции. это дело было поставлено на поток так, что даже один архитектор написал специальную техническую книгу: "Как взрывать готические соборы". [...] Пожарные точно это знали. они знали гораздо больше - они знали ВСЕ ЧТО НУЖНО, для принятия правильных решений по спасению памятника. Нельзя было сбрасывать воду массивом - она бы пробила каменный потолок. нельзя было даже просто лить воду сверху - огромная масса воды, которая скопилась бы на крыше как, в ванной с бортиками, рано или поздно продавила бы потолок и он бы рухнул. они сразу это сказали. и продолжили делать свою работу», - пишет Звиняцковская.

В заключении она подводит итоги.

«1) потрать время на подготовку, изучи проблему максимально. потом времени не будет. 2) имей силы отстоять свое видение, не дай никому тебе помешать 3) делай свою работу 4) будь готов к тому, что никто не оценит добытый тобою результат 5) не рассчитывай на благодарность 6) будь готов сделать это еще столько раз сколько понадобится», - написала украинский журналист.

Отметим, публикацией Звиняцковской поделились более 18 тысяч раз, многие пользователи поблагодарили ее за подробный анализ.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля во время реставрационных работ и длился более 12 часов. В результате возгорания обрушились шпиль и часы, сгорела большая часть крыши здания. При происшествии никто из посетителей не пострадал, один пожарный и двое полицейских получили легкие ранения. В прокуратуре Парижа не нашли признаков умышленного поджога собора.