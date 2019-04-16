﻿ После пожара возросли продажи романа "Собор Парижской Богоматери", Mixnews.lv

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После большого пожара в Нотр-Дам-де-Пари продажи романа французского писателя Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» существенно возросли. Об этом сообщает BFM TV.

Как отмечается, произведение попало в десятку самых популярных книг на сайте Amazon.

Уточняется, что одна редакция текста заняла третью строчку, а другая — восьмую. Кроме того, люди стали все больше скупать путеводители по Парижу.

По данным телеканала, подобное произошло после терактов 13 ноября в 2015 году. Тогда сильно увеличился спрос на произведение американского писателя Эрнеста Хэмингуэя «Праздник, который всегда с тобой».

Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Даме полностью потушен.

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари, Notre Dame de Paris) - католический храм на острове Сите - был заложен в 1163 году на месте христианской базилики Святого Стефана, которая была возведена на месте языческого храма, посвященного Юпитеру. В 1182 году был освящен главный алтарь собора, а к 1196 году - завершен его продольный неф, окончательно строительные работы закончились через 182 года - в 1345 году.

Источник: Газета.Ru