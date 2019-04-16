﻿ В Иерусалиме загорелась мечеть Аль-Акса, Mixnews.lv

В мире |

Огонь вспыхнул в комнате охраны комплекса Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Приехавшие на место пожарные быстро потушили возгорание, святыня не пострадала, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на палестинские СМИ.

Комплекс Аль-Акса – третья по значимости святыня в Исламе. Она находится под управлением мусульманского фонда "Вакх".

Возгорание в Аль-Аксе совпало с масштабным пожаром в Соборе Парижской Богоматери. Пламя охватило "Нотр-Дам" вечером 15 апреля и было потушено только утром следующего дня. Полностью обрушился шпиль здания, пострадала большая часть крыши.

Источник: Vesti.ru