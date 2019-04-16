﻿ "Пол Саши": российский актер похудел на 100 кг, Mixnews.lv

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Актер Александр Семчев решил сделать себе подарок на 50-летие. Доведший свой вес до 190 килограммов мужчина к юбилею похудел более чем вдвое. Об этом сообщает Cosmo.Ru.

Своим секретом актер назвал правильное питание и силу воли. "Просто надо было разозлиться и сделать какое-то усилие. Плыть по течению дальше было невозможно", – сообщил Семчев, напомнив, что начал набирать вес еще в 23 года. Причину он до сих пор не знает - предполагает, что в организме произошел некий сбой.

Впрочем, после резкого снижения веса у актера появилась новая проблема - обвисла кожа лица. "Морда становится бульдожьей", - пожаловался актер, сообщив, что начал подумывать о круговой подтяжке.

«Ни о какой любви речь не идет. Дело в правильном питании. Просто надо было разозлиться, взять себя в руки и сделать какое-то усилие. Плыть по течению больше невозможно. Не приведи Господь кому-нибудь так располнеть. Толстяки — несчастные люди. Их надо жалеть. Вы даже не представляете, какая нагрузка на организм — на ноги, печень, на всё!» — рассказал в интервью «АиФ-Тверь» Семчев.

По его словам, он начал набирать вес с 23 лет. Заслуженный артист России считает, что тогда в его организме произошел сбой. «А потом всё накладывалось: наедал, заедал, переедал… В итоге в работе мой вес стал использоваться как фактура, появился комизм — еще надо поискать такого толстяка в актерской среде. Но всё это действует до поры до времени», — пояснил Александр. Теперь коллеги по сцене называют его пол-Саши.

Александр Семчев на сцене МХТ им. Чехова

Семчев добавил, что в последний раз он отмечал день рождения, когда ему было 25 лет. С тех пор актер не празднует свои личные даты. А завтра Александр будет присутствовать на церемонии вручения премии «Золотая маска». Актер МХТ им. Чехова номинирован в категории «Драма. Мужская роль второго плана» за спектакль «Три сестры».

Источник: Cosmo.ru

Фото: mxat.ru/actors/semchev, кадр из фильма «День выборов»