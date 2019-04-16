﻿ МВД Франции заявляет о новых рисках обрушения Нотр-Дама, Mixnews.lv

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Глава французского МВД Кристоф Кастанер заявил, что в настоящее время сохраняются риски обрушения Собора Парижской Богоматери, передает РИА «Новости».

По словам Кастанера, все риски еще не успели устранить, однако за собором постоянно наблюдают специалисты.

«Риски существуют по структуре. Потому она (структура собора. — «Газета.Ru») может еще двигаться», — добавил Кастанер.

Он добавил, что необходимо подождать еще два дня для того, чтобы службы Франции начали действовать для сохранения всех произведений в соборе.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля во время реставрационных работ и длился более 12 часов. В результате возгорания обрушились шпиль и часы, сгорела большая часть крыши здания. При происшествии никто из посетителей не пострадал, один пожарный и двое полицейских получили легкие ранения. В прокуратуре Парижа не нашли признаков умышленного поджога собора.

Источник: Газета.Ru