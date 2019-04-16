﻿ Опрос: Зеленский увеличил отрыв от Порошенко, Mixnews.lv

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Эксперты Киевского международного института социологии провели опрос и выяснили, кого жители Украины готовы поддержать во втором туре президентских выборов.

"Среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, 72,2 процента проголосовали бы за Владимира Зеленского; 25,4 процента — за Петра Порошенко; 2,4 процента — испортили бы бюллетень", — говорится в сообщении на сайте института.

Исследование также показало, что 57,2 процента жителей Украины считают, что во втором туре победит Зеленский. В победу Порошенко верят 14,1 процента опрошенных. Не определились или отказались отвечать на вопрос 28,7 процента респондентов.

Опрос проходил с 9 по 14 апреля во всех регионах Украины за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В нем приняли участие 2004 респондента в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,3 процента.

На прошлой неделе данные своего опроса опубликовала группа "Рейтинг" — по ее прогнозу, Зеленский во втором туре набирает 61 процент голосов, Порошенко — 24.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

Источник: RIA Novosti