﻿ Серебренников получил "Золотую маску" за балет "Нуреев", Mixnews.lv

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Балет «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова получил премию «Золотая маска» в категории лучшая постановка в балете.

Отмечается, что режиссер поблагодарил публику после объявления победителя.

Ранее сообщалось, что Серебренников вышел на поклон в «Гоголь-центре» после освобождения из-под домашнего ареста.

Кирилл Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года. Из своей квартиры он продолжал работать над кино- и театральными проектами. 8 апреля 2019 года суд смягчил режиссеру меру пресечения, заменив домашний арест на подписку о невыезде.

Худрук театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников является фигурантом так называемого дела «Седьмой студии», как и бывший директор театра Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие полагает, что они похитили 133 из 214 млн руб. бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства.

Источник: Газету.Ру