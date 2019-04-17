﻿ "Выражаю сострадание жертвам церкви": модель Playboy одобрила пожар в Нотр-Даме, Mixnews.lv

"Выражаю сострадание жертвам церкви": модель Playboy одобрила пожар в Нотр-Даме
Известная обнаженными фотографиями в крупнейших мировых храмах бельгийская модель Мариса Папен прокомментировала пожар в Соборе Парижской Богоматери.
Девушка опубликовала на своей странице в Facebook неоднозначную запись.
«Церкви горят… Новая эра придет!!! 3-й Завет. Я выражаю свое сострадание ко всем, кто стал жертвой церкви. Сексуально / ментально / физически...» — говорится в сообщении.
Публикация вызвала негодование пользователей Facebook.
«Вы подумали о том, чтобы обратиться за психиатрической помощью, Мариса?»
«Нет сострадания к архитектуре и истории?!» — гласили комментарии.
На это Мариса ответила, что ее религией является природа, которая «возвращает себе свои вещи».
Ранее бельгийка позировала обнаженной в Ватикане, в Соборе Святой Софии в Стамбуле, у Стены Плача в Иерусалиме и на фоне египетских пирамид.
Источник: 5-tv.ru
Фото: facebook.com/@sirneave