﻿ "Выражаю сострадание жертвам церкви": модель Playboy одобрила пожар в Нотр-Даме, Mixnews.lv

В мире |

Известная обнаженными фотографиями в крупнейших мировых храмах бельгийская модель Мариса Папен прокомментировала пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Девушка опубликовала на своей странице в Facebook неоднозначную запись.

«Церкви горят… Новая эра придет!!! 3-й Завет. Я выражаю свое сострадание ко всем, кто стал жертвой церкви. Сексуально / ментально / физически...» — говорится в сообщении.

Публикация вызвала негодование пользователей Facebook.

«Вы подумали о том, чтобы обратиться за психиатрической помощью, Мариса?»

«Нет сострадания к архитектуре и истории?!» — гласили комментарии.

На это Мариса ответила, что ее религией является природа, которая «возвращает себе свои вещи».

Ранее бельгийка позировала обнаженной в Ватикане, в Соборе Святой Софии в Стамбуле, у Стены Плача в Иерусалиме и на фоне египетских пирамид.

Источник: 5-tv.ru

Фото: facebook.com/@sirneave