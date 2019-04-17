﻿ Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет, Mixnews.lv

Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет (7)

фото

В мире | 17 апреля 2019 года, 10:26

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал полностью восстановить пострадавший в результате сильного пожара Собор парижской богоматери за пять лет.

"Мы отстроим Нотр-Дам, чтобы он стал еще более красивым. И я хочу, чтобы это было сделано за пять лет. Мы можем это сделать, мы будем мобилизованы", - сказал Макрон в телеобращении к нации во вторник.

По словам президента, французы в силах "превратить это несчастье в возможность сплотиться, глубоко задуматься о том, кем мы были и кем мы должны быть, и стать лучше".

Макрон также поблагодарил пожарных, рисковавших жизнью во время тушения пламени, а также тех, кто выразил готовность пожертвовать деньги на реставрацию собора.

Накануне собор сильно пострадал в результате пожара, охватившего почти все средневековое здание.

Пожар начался 15 апреля в 18:50 по местному времени (16:50 по Гринвичу, 19:50 по Риге), и полностью потушить собор удалось лишь к утру вторника. В результате пожара рухнул главный шпиль и кровля собора, сильно пострадал и интерьер.

Тем не менее, пожарным удалось спасти все предметы искусства и религиозные артефакты, хранившиеся внутри Нотр-Дама, в том числе реликвию, которая считается терновым венцом Иисуса Христа, и тунику, которая, по преданию, была на Людовике IX, когда он привез венец в Париж.

Вскоре после пожара многие предприниматели и меценаты изьявили желание профинансировать реставрацию собора. Среди них был и французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, глава и исполнительный директор группы компаний Kering: он пообещал перечислить на эти цели 100 млн евро.

По 200 млн евро готовы внести семья основателей косметической компании L'Oreal Беттанкур и семья Арно, владеющая производителем люксовых товаров LVMH.

Собор на острове Сите в центре Парижа строился в XII-XIV веках и считается одним из самых ярких образцов готического стиля. Его ежегодно посещают миллионы туристов со всего мира.

Источник: Русская служба BBC

Комментарии 7
Идиёт1 час назад
Там только исследования и проект, года 3 делать надо.
Они, пеной и пенопластом, восстанавливать собрался?
А, ну да, ещё регипс есть.
2
Ответить
Мнение1 час назад
Весь Мир скинется, беда такая, чья-то неосторожность, и все. Война пощадила, а такое вот случилось в 21 веке. Если посмотрим на Германию, то такие же соборы были здорово разрушены, но сейчас все отреставрировано, жаль, что так не поступили Советы с Кенигсбергом, который можно было восстановить, как это произошло с не менее разбитыми немецкими городами, радующими глаз туристам.
2
Ответить
Рижанин54 минуты назад
Всему миру скидываться не нужно - в Соборе не такие уж большие разрушения и Франция богатая страна.

Если уж и нужно скидываться так это на восстановление взорванных статуй Будды в Афганистане или на разрушенную Пальмиру.
Афганистан и Сирия уж точно не имеет средств, которые более чем доступны во Франции, а утерянные артефакты в Сирии и Афганистане ни чуть ни меньшее наследие всемирной цивилизации, чем Собор Парижской Богоматери.
Ответить