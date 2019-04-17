﻿ СМИ: писатель Дмитрий Быков впал в кому, Mixnews.lv

СМИ: писатель Дмитрий Быков впал в кому (6)
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе, сообщает сайт kp.ru.
На 21 апреля было запланировано выступление Быкова в рижском зале Splendid Palace с лекцией "Зачем нам классика?". На официальном сайте писателя уже появилась информация о том, что это выступление, как и другие, перенесено.
Сейчас, как сообщают источники издания, Быков находится в нейрореанимации в состоянии комы. Врачи подозревают инсульт.
«Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения», — говорят медики.
Жена Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова не стала комментировать информацию о госпитализации писателя. «Ничего не скажу, комментариев не даю», — сказала она РБК.
Выступление Дмитрия Быкова в Уфе было запланировано на 16 апреля. Об отмене его лекции стало известно лишь за пару часов до начала мероприятия, вопрос с возвратом билетов организаторы решают в срочном порядке.
Писателю и журналисту, обладателю множества литературных наград Дмитрию Быкову 51 год. В 2018 году он получил 3-ю премию «Большая книга» и победил по результатам интернет-голосования с романом «Июнь».
Источник: Газета.ру