﻿ Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме, Mixnews.lv

Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме (13)

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В мире | 17 апреля 2019 года, 13:14

Одна из возможных причин пожара в соборе Парижской Богоматери — короткое замыкание. К такому выводу, как сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, пришли французские следователи.

Уточняется, что вопросы у следователей вызывают «подъемные механизмы», которые использовались при реставрационных работах.

Напомним, сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Из-за пожара обрушились шпиль здания и крыша.

Тем временем полиция уже опросила около 30 человек в связи с возгоранием. Президент Франции Эммануэль Макрон поставил задачу восстановить собор за пять лет.

Ранее стало известно о том, что сумма средств, которую выделят на восстановление собора, может достигнуть 1 млрд евро.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Комментарии 13
Домовой1 час назад
А почему не озвучивают самую вероятную версию, но банально неудобную для властей, что набрали гастеров-чебуреков с Северной Африки ( чтобы подешевле было и утащить поболее можно из-за разницы в расценках работ ), а те то ли кошачьи консервы на керогазе разогревали, то ли наквасившись пляски у костерка устроили и вот результат. Им то что - Нотр дам или Нотр не дам, ПОФИГ!
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ммм1 час назад
Там хохломордные работали.
А те если не украдут, то подожгут
А если не подожгут, то украдут и под дверь насрут.
1
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Patriot54 минуты назад
Kurmi, savienìbas veidojàs un sabrùk. ES arì kàdreiz sabruks. Tas ir laika jautàjums. Lai Latvieśi attìsta Latviju nevis UK vai Ìriju
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