﻿ Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме, Mixnews.lv

Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме (13)
Одна из возможных причин пожара в соборе Парижской Богоматери — короткое замыкание. К такому выводу, как сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, пришли французские следователи.
Уточняется, что вопросы у следователей вызывают «подъемные механизмы», которые использовались при реставрационных работах.
Напомним, сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Из-за пожара обрушились шпиль здания и крыша.
Тем временем полиция уже опросила около 30 человек в связи с возгоранием. Президент Франции Эммануэль Макрон поставил задачу восстановить собор за пять лет.
Ранее стало известно о том, что сумма средств, которую выделят на восстановление собора, может достигнуть 1 млрд евро.
Источник: ПОЛИТ.РУ
А те если не украдут, то подожгут
А если не подожгут, то украдут и под дверь насрут.