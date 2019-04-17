﻿ Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме, Mixnews.lv

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Одна из возможных причин пожара в соборе Парижской Богоматери — короткое замыкание. К такому выводу, как сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, пришли французские следователи.

Уточняется, что вопросы у следователей вызывают «подъемные механизмы», которые использовались при реставрационных работах.

Напомним, сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Из-за пожара обрушились шпиль здания и крыша.

Тем временем полиция уже опросила около 30 человек в связи с возгоранием. Президент Франции Эммануэль Макрон поставил задачу восстановить собор за пять лет.

Ранее стало известно о том, что сумма средств, которую выделят на восстановление собора, может достигнуть 1 млрд евро.

Источник: ПОЛИТ.РУ