﻿ Ассанж удостоен премии Евросоюза за свободу СМИ, Mixnews.lv

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил премию имени мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции. Об этом сообщается в Twitter WikiLeaks.

Премия вручается сотрудникам СМИ, информаторам и защитникам права на информацию. Она была учреждена группой в Европарламенте — Европейскими объединенными левыми.

Поскольку сам Ассанж находится под стражей, за него награду в Европарламенте в Страсбурге получил лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган.​

