﻿ Путин вновь не попал в список влиятельных людей мира по версии Time, Mixnews.lv

Путин вновь не попал в список влиятельных людей мира по версии Time (7)
В мире | 17 апреля 2019 года, 17:02
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: новаторы, артисты, лидеры, иконы и титаны. Президент США Дональд Трамп в соответствующий раздел попал, президент России Владимир Путин — нет.
Журнал в последний раз включал российского президента в список влиятельных людей мира в 2017 году.
В категории рейтинга "Лидеры" первое место заняла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Также здесь находятся президент США Дональд Трамп и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Категорию "новаторы" возглавила актриса Сандра О, "Иконы" - певица Тейлор Свифт. В категориях "Титаны" и "Артисты" лидируют футболист Мохаммед Салах и актер Дуэйн Джонсон соответственно.
Источник: РБК
Путин плачет наверное
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Vai Vējoņa kungs ticis sarakstā?
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