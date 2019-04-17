﻿ Врачи ввели писателя Дмитрия Быкова в медикаментозную кому, Mixnews.lv

Врачи ввели писателя Дмитрия Быкова в медикаментозную кому (2)

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В мире | 17 апреля 2019 года, 19:12

Врачи ввели писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, в медикаментозную кому, сообщил агентству новостей «Москва» главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов.

«Консилиум прошел, переводить в Москву Быкова не будем, он сейчас на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Состояние его оценивается как тяжелое. Корректировки в план лечения мы внесли, но радикально менять ничего не надо. Врачи следят за его состоянием», — сказал Молчанов.

Ранее сообщалось, что Быков госпитализирован с подозрением на инсульт, однако этот диагноз не подтвердился.

После госпитализации писателя глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила провести консультации с участием главных внештатных врачей Минздрава.

Ранее стало известно, что вечером 16 апреля Быков почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. По словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, госпитализация Быкова связана с хроническим заболеванием.

Напомним, на 21 апреля было запланировано выступление Быкова в рижском зале Splendid Palace с лекцией "Зачем нам классика?". На официальном сайте писателя уже появилась информация о том, что это выступление, как и другие, перенесено.

Источник: РБК

Комментарии 2
паркер1 час назад
Бог не фраер, видит, кого в морг, а кого в кому.
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Так1 час назад
Вот пусть в этой коме и остаётся.
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