﻿ Врачи ввели писателя Дмитрия Быкова в медикаментозную кому, Mixnews.lv

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Врачи ввели писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, в медикаментозную кому, сообщил агентству новостей «Москва» главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов.

«Консилиум прошел, переводить в Москву Быкова не будем, он сейчас на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Состояние его оценивается как тяжелое. Корректировки в план лечения мы внесли, но радикально менять ничего не надо. Врачи следят за его состоянием», — сказал Молчанов.

Ранее сообщалось, что Быков госпитализирован с подозрением на инсульт, однако этот диагноз не подтвердился.

После госпитализации писателя глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила провести консультации с участием главных внештатных врачей Минздрава.

Ранее стало известно, что вечером 16 апреля Быков почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. По словам главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, госпитализация Быкова связана с хроническим заболеванием.

Напомним, на 21 апреля было запланировано выступление Быкова в рижском зале Splendid Palace с лекцией "Зачем нам классика?". На официальном сайте писателя уже появилась информация о том, что это выступление, как и другие, перенесено.

Источник: РБК