﻿ В московском аэропорту Внуково загорелся самолет, Mixnews.lv

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В московском аэропорту Внуково загорелся самолет (2)

В московском аэропорту Внуково на взлетной полосе вспыхнул самолет с пассажирами.

В США пассажир выпрыгнул из авиалайнера на взлетно-посадочную полосу Как передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта, инцидент произошел с Boeing, вылетавшим в Махачкалу. Из-за сильного потока воздуха произошла вспышка в одном из двигателей. Несколько пассажиров испугались и вышли на крыло через аварийные двери.

Выяснилось, что вспышка не представляла опасности. Самолет оказался исправен. Тем не менее, согласно требованиям безопасности, авиакомпания заменила борт.

Источник: Интерфакс

Комментарии 2
yes43 минуты назад
никуя не понял, чё они там курят, а потом пишут...?
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ж1 час назад
Московский аэропорт Внуково уже в США?
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