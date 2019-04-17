﻿ В московском аэропорту Внуково загорелся самолет, Mixnews.lv

В московском аэропорту Внуково на взлетной полосе вспыхнул самолет с пассажирами.

В США пассажир выпрыгнул из авиалайнера на взлетно-посадочную полосу Как передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта, инцидент произошел с Boeing, вылетавшим в Махачкалу. Из-за сильного потока воздуха произошла вспышка в одном из двигателей. Несколько пассажиров испугались и вышли на крыло через аварийные двери.

Во Внуково загорелся самолёт прямо перед взлётом pic.twitter.com/oEtWoS10L4 — Life | Новости (@lifenews_ru) 17 апреля 2019 г.

Выяснилось, что вспышка не представляла опасности. Самолет оказался исправен. Тем не менее, согласно требованиям безопасности, авиакомпания заменила борт.

Источник: Интерфакс