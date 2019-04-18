﻿ Избирателей Зеленского призвали поставить мировой рекорд по селфи, Mixnews.lv

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Предвыборный штаб комика Владимира Зеленского обратился к украинцам с просьбой проявить активность на выборах, а также поставить рекорд селфи. Заявление опубликовано в фейсбуке штаба.

В предвыборном штабе объяснили, что «мировой рекорд селфи» может быть поставлен, если избиратели 21 апреля сделают селфи на фоне избирательного участка и добавят его в онлайн-карты с геотегом.

При этом в штабе напомнили, что в соцсети запрещено выкладывать заполненные фото бюллетеней.

Как сообщалось, избирательный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко анонсировал в Facebook дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Именно на этих дате и времени настаивал Зеленский.

"Исключительно ради граждан Украины, которые имеют право услышать обоих кандидатов перед голосованием. Исключительно из уважения к закону Украины и честным выборам", - говорится в анонсе. В штабе Порошенко призвали не приносить на дебаты атрибутику спортивных соревнований - дудки, файеры и барабаны.

Источник: Газету.ру