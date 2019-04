﻿ Туристический автобус разбился на португальской Мадейре: 28 погибших, Mixnews.lv

В мире |

В результате аварии с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра погибли по меньшей мере 28 человек, в том числе 11 мужчин и 17 женщин, об этом сообщает местное агентство Lusa.

Об этом сообщил мэр муниципалитета Филипе Соуза.

Как сообщают зарубежные СМИ, в автобусе находились туристы из Германии.

Авария произошла в 18.30 по местному времени (19.30 лтв). Причины инцидента в настоящий момент неизвестны.

Судя по фотографиям, есть и пострадавшие, но официально об этом пока не сообщается.

At least 28 people were killed when a tour bus crashed on Portugal's Madeira Island, according to state-run news https://t.co/vfGRb7tbRj pic.twitter.com/LHW6VQzaoI — CNN Breaking News (@cnnbrk) 17 апреля 2019 г.

BREAKING: Death toll from tourist bus crash on Portugal's Madeira island rises to at least 28 https://t.co/DmeAHmFpBb pic.twitter.com/kgky15LsbY — BNO News (@BNONews) 17 апреля 2019 г.

Local Authority of Santa Cruz council has told the Portuguese media that 28 people have died, following the tourist bus accident. 11 men+17 women. #madeira #Accidente pic.twitter.com/phIV0LDUyd — vitaxnewsroom (@vitaxnewsroom) 17 апреля 2019 г.

Фото и видео: очевидцев из Twitter