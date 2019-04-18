﻿ Пожар в Нотр-Даме заставил женщину поверить в чудо, Mixnews.lv

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Пользовательница Twitter Кейли Крейн (Kaylee Crain) разозлила юзеров соцсети, предположив, что отсутствие повреждений на алтаре и кресте после пожара в парижском соборе Нотр-Дам доказывает существование бога. Об этом она написала у себя в Twitter-аккаунте в день происшествия — 15 апреля.

«После всех разрушений, что принес с собой огонь в Нотр-Даме, алтарь и крест остались нетронутыми. Пожалуйста, объясните мне, как после этого можно не поверить в бога», — такими словами девушка сопроводила пост с фотографией интерьера собора после пожара.

Ее запись стала вирусной, набрав около 70 тысяч лайков и репостов.

After all the aftermath and destruction of the Notre Dame fire, the alter and cross remained untouched. Please explain to me how you don’t believe in God after seeing this. pic.twitter.com/xUFmB7VnRG — Kaylee Crain (@kayleecrain__) 16 апреля 2019 г.

В комментариях к публикации пользователи пытались доказать Крейн, что сохранение золотого креста можно объяснить с точки зрения науки. «Температура плавления золота — 1064 градусов Цельсия, а температура, при которой горит дерево, составляет около 600 градусов», — написал один из юзеров.

Некоторые принялись иронизировать над словами девушки. «Камни тоже остались нетронутыми. Я теперь верю в камни. Я теперь убежден, что камни — мои господа и спасители!» — пошутил в комментариях Mark Hardwicke. «Твое предположение о том, что огонь с температурой 600 градусов Цельсия каким-то образом расплавит металл, плавящийся при 1064 градусах, доказывает, почему нам так сильно нужна образовательная реформа», — сделал вывод пользователь ASPK.

Пожар в Нотр-Дам де Пари, начавшийся вечером 15 апреля, уничтожил часть кровли собора, часы и шпиль. Огонь удалось потушить только на следующий день. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что восстановление здания займет около пяти лет, но другие эксперты высказывают более пессимистичные оценки.

Источник: Lenta.ru