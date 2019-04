﻿ Пожар в Нотр-Даме заставил женщину поверить в чудо, Mixnews.lv

В мире |

Пользовательница Twitter Кейли Крейн (Kaylee Crain) разозлила юзеров соцсети, предположив, что отсутствие повреждений на алтаре и кресте после пожара в парижском соборе Нотр-Дам доказывает существование бога. Об этом она написала у себя в Twitter-аккаунте в день происшествия — 15 апреля.

«После всех разрушений, что принес с собой огонь в Нотр-Даме, алтарь и крест остались нетронутыми. Пожалуйста, объясните мне, как после этого можно не поверить в бога», — такими словами девушка сопроводила пост с фотографией интерьера собора после пожара.

Ее запись стала вирусной, набрав около 70 тысяч лайков и репостов.

After all the aftermath and destruction of the Notre Dame fire, the alter and cross remained untouched. Please explain to me how you don’t believe in God after seeing this. pic.twitter.com/xUFmB7VnRG