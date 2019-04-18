﻿ Американка установит рекорд пребывания в космосе для женщин, Mixnews.lv

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Американка установит рекорд пребывания в космосе для женщин (1)

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В мире | 18 апреля 2019 года, 10:26

Американский астронавт Кристина Кох, миссия которой на Международной космической станции началась 14 марта, пробудет там до февраля 2020 года, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Таким образом, Кох установит новый рекорд по продолжительности беспрерывного пребывания на орбите среди женщин — 328 суток.

Предыдущий рекорд принадлежит астронавту Пегги Уилсон, которая в 2016-2017 годах провела на МКС 288 суток.

«Один месяц позади, осталось еще десять», — написала Кох в своем Twitter.

Кох вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом и российским космонавтом Алексеем Овчининым отправились к МКС с космодрома Байконур на пилотируемом корабле «Союз МС-12».

Источник: РБК

Комментарии 1
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