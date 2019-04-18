﻿ Журналисты сообщили о поломках смартфона Samsung Galaxy Fold, Mixnews.lv

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Обладатели первого складного смартфона Samsung Galaxy Fold жалуются на то, что он выходит из строя без видимых причин, причем в течение пары дней после начала эксплуатации. Некоторые журналисты, получившие гаджет для тестирования, сообщили, что у него отказал экран после снятия защитной пленки.

Один из тестировщиков рассказал, что после двух дней использования смартфона между двумя экранами образовалась выпуклость, искажающая изображение. Он предположил, что причиной ее возникновение могло стать попадание «мусора» в место сгиба или неисправность шарнира.

Журналист CNBC Стив Ковач утверждает, что его Samsung Galaxy Fold перестал работать на следующий же день после начала использования — без видимых причин, поскольку защитную пленку он не удалял.

Представители Samsung пока не комментируют жалобы на свой новый продукт.

Samsung Galaxy Fold был представлен 20 февраля и появится в продаже 26 апреля. В США его цена составит 1,98 тысячи долларов.

Источник: ПОЛИТ.РУ