﻿ Очевидец крушения автобуса в Португалии рассказал подробности ДТП, Mixnews.lv

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Дороги на португальской Мадейре очень узкие, но тем не менее подобных произошедшему в среду крупных ДТП до сих пор не было, рассказал очевидец крушения туристического автобуса Юрий Рыкунов.

"Меня обогнал патруль полицейских, которые проследовали к месту происшествия. На повороте автобус повернулся и потерял, по-моему, равновесие и завалился и упал", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Дороги у нас на острове просто такие узкие. Я за 16 лет проживания здесь вот первый раз слышу, чтобы что-то такое произошло", - добавил очевидец.

Между тем, прокуратура Португалии начала расследование по факту ДТП, сообщает агентство Lusa со ссылкой на прокуратуру.

"Прокуратура... уже распорядилась начать расследование и принять все необходимые меры для сбора доказательств", - заявили агентству в прокуратуре.

Правительство острова Мадейра объявило трехдневный траур после массовой гибели людей в произошедшей аварии.

"Правительство в ходе экстренного заседания приняло решение объявить региональный траур на три дня, начиная с завтрашнего дня (18 апреля - ред.), в связи с трагическими событиями в районе Канису", - говорится в заявлении на странице правительства в соцсети Facebook.

Вечером в среду автобус с туристами из Германии съехал с дороги на Мадейре и упал на дом. Погибли 29 человек, пострадали 27. По данным СМИ, водитель потерял управление.

Источник: РИА Новости