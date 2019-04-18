﻿ Россия запретила экспорт нефти на Украину, Mixnews.lv

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Россия запретила экспорт нефти на Украину (10)

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В мире | 18 апреля 2019 года, 12:31

Россия устанавливает запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, в ответ на недружественные действия Украины российские власти принимают ответные меры, расширяя запрет на ввоз в Россию отдельных товаров, добавил он.

По словам Медведева, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, стоимость которой за 2018 год составила почти 250 миллионов рублей.

Как пишет Интерфакс, с 1 июня ограничиваются поставки угля на Украину, они будут возможны только при получении отдельных распоряжений.

Источник: Meduza

Фото: Flick/Alexey Solomatin, ALEX P

Комментарии 10
ххх54 минуты назад
А зачем хохломордным нефтепродукты?
Покрышки путь жгут и скачут, скачут, скачут.
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Елена50 минут назад
Правильно.Вот пусть Европа их обеспечивает.
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долго запрягали 49 минут назад
наконец то проснулись !
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