﻿ Россия запретила экспорт нефти на Украину, Mixnews.lv

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Россия устанавливает запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, в ответ на недружественные действия Украины российские власти принимают ответные меры, расширяя запрет на ввоз в Россию отдельных товаров, добавил он.

По словам Медведева, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, стоимость которой за 2018 год составила почти 250 миллионов рублей.

Как пишет Интерфакс, с 1 июня ограничиваются поставки угля на Украину, они будут возможны только при получении отдельных распоряжений.

Источник: Meduza

Фото: Flick/Alexey Solomatin, ALEX P