﻿ Россия запретила экспорт нефти на Украину, Mixnews.lv

Россия запретила экспорт нефти на Украину (10)
В мире | 18 апреля 2019 года, 12:31
Россия устанавливает запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Кроме того, в ответ на недружественные действия Украины российские власти принимают ответные меры, расширяя запрет на ввоз в Россию отдельных товаров, добавил он.
По словам Медведева, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, стоимость которой за 2018 год составила почти 250 миллионов рублей.
Как пишет Интерфакс, с 1 июня ограничиваются поставки угля на Украину, они будут возможны только при получении отдельных распоряжений.
Источник: Meduza
Фото: Flick/Alexey Solomatin, ALEX P
Покрышки путь жгут и скачут, скачут, скачут.