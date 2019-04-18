﻿ Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии, Mixnews.lv

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Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии (3)

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В мире | 18 апреля 2019 года, 14:32

Ирина Лукьянова, жена писателя Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, сказала РБК, что его состояние не изменилось.

«Пока здесь [в Уфе], никаких решений пока нет [по перевозке в Москву], изменений тоже пока нет», — отметила она.

Как рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, дальнейшее лечение Быкова планируется определить вместе с врачами из ​столичного госпиталя имени Бурденко.

«Сегодня в Уфу вылетает Дмитрий Муратов, руководитель «Новой газеты» и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко. Вместе с уфимскими коллегами они определят дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова», — сказал он.

Как ранее рассказали в Минздраве Башкирии, Быков был госпитализирован в Уфе с подозрением на инсульт. Этот диагноз в итоге не подтвердился. В ведомстве добавили, что состояние писателя стабильно тяжелое, с пациентом работают лучшие республиканские специалисты. Жена писателя подтвердила, что инсульта у него не было.

Позднее главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава России Игорь Молчанов сказал, что Быкова ввели в медикаментозную кому.

Напомним, на 21 апреля было запланировано выступление Быкова в рижском зале Splendid Palace с лекцией "Зачем нам классика?". Сразу после госпитализации Быкова на официальном сайте писателя появилась информация о том, что это выступление, как и другие, перенесено.

Комментарии 3
Не понимаю я1 час назад
По линии отца-Зильбертруд,по матери Лотерштейн,,,Отчего же так хочется назваться Быковым,зная, что это у народа ассоциируется с другими,прекрасными артистами...Но нет,надо было втиснутся,чтобы всюду верещать со своей кликой-"внликий русский писатель" Я совсем не антисемитка,но это желание не только быкова,но и многих других-частенько и удивляет и раздражает...Правда...
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О хо хо 2 часа назад
Видно радость от очередной пакости в адрес России была такой сильной , что не выдержали сосуды. Ничего не поделаешь , за все приходится платить. Законы жизни -непоколебимы. Неплохо об этом помнить тем , которые занимаются похожим.
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Таня Попова1 час назад
Вот Есть все-таки Господь на свете...Да и Бумеранг еще никто не отменял...Грех говорить,но где не прочитаю о нем сразу вспомню его "трели" на Всю Россию-плюнуть хочется,да ругнутся..."Ничто на земле не проходит бесследно"...Помните об этом г.Быков,или как там на самом деле, вас зовут...Безусловно талантливый-Но Мразь...
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