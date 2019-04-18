﻿ Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии, Mixnews.lv

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Ирина Лукьянова, жена писателя Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, сказала РБК, что его состояние не изменилось.

«Пока здесь [в Уфе], никаких решений пока нет [по перевозке в Москву], изменений тоже пока нет», — отметила она.

Как рассказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, дальнейшее лечение Быкова планируется определить вместе с врачами из ​столичного госпиталя имени Бурденко.

«Сегодня в Уфу вылетает Дмитрий Муратов, руководитель «Новой газеты» и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко. Вместе с уфимскими коллегами они определят дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова», — сказал он.

Как ранее рассказали в Минздраве Башкирии, Быков был госпитализирован в Уфе с подозрением на инсульт. Этот диагноз в итоге не подтвердился. В ведомстве добавили, что состояние писателя стабильно тяжелое, с пациентом работают лучшие республиканские специалисты. Жена писателя подтвердила, что инсульта у него не было.

Позднее главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава России Игорь Молчанов сказал, что Быкова ввели в медикаментозную кому.

Напомним, на 21 апреля было запланировано выступление Быкова в рижском зале Splendid Palace с лекцией "Зачем нам классика?". Сразу после госпитализации Быкова на официальном сайте писателя появилась информация о том, что это выступление, как и другие, перенесено.