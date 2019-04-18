﻿ Ким Чен Ын приедет в Россию и проведет встречу с Путиным, Mixnews.lv

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во второй половине апреля приедет в Россию и проведет встречу с Владимиром Путиным, об этом сообщается на сайте Кремля.

«По приглашению Владимира Путина Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля», - говорится в сообщении.

17 апреля «Известия» со ссылкой на МИД РФ сообщили, что Путин и Ким Чен Ын встретятся в апреле во Владивостоке. Газета уточнила, что лидеры двух стран поговорят санкциях и обсудят сотрудничество. 18 апреля «Интерфакс» сообщил, что во Владивосток прибыл глава администрации Ким Чен Ына — Ким Чхан Сон.

Источник: TJ