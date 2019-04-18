﻿ Полный разгром: Зеленский набирает в два раза больше голосов, чем Порошенко, Mixnews.lv

Полный разгром: Зеленский набирает в два раза больше голосов, чем Порошенко (5)
Больше половины украинцев во втором туре выборов президента Украины собираются голосовать за Владимира Зеленского, согласно результатам опроса, проведенного группой «Рейтинг».
Из всех респондентов 52% сказали, что будут голосовать за Зеленского, 19% - за Порошенко. 19% - не определились, 10% - не намерены голосовать. Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 73% - за Зеленского, 27% - за Порошенко.
Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра. При этом на Западе, как и в прошлый раз, - позиции обоих кандидатов почти равны.
Напомним, что уже в это воскресенье, 21 апреля, пройдет второй тур выборов президента Украины, когда станет ясно, кто из кандидатов займет эту должность.
Фото: skhakirov
Ведь он просто ниачом и никто.