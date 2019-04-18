﻿ Полный разгром: Зеленский набирает в два раза больше голосов, чем Порошенко, Mixnews.lv

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Полный разгром: Зеленский набирает в два раза больше голосов, чем Порошенко (5)

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В мире | 18 апреля 2019 года, 19:28

Больше половины украинцев во втором туре выборов президента Украины собираются голосовать за Владимира Зеленского, согласно результатам опроса, проведенного группой «Рейтинг».

Из всех респондентов 52% сказали, что будут голосовать за Зеленского, 19% - за Порошенко. 19% - не определились, 10% - не намерены голосовать. Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 73% - за Зеленского, 27% - за Порошенко.

Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра. При этом на Западе, как и в прошлый раз, - позиции обоих кандидатов почти равны.

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Напомним, что уже в это воскресенье, 21 апреля, пройдет второй тур выборов президента Украины, когда станет ясно, кто из кандидатов займет эту должность.

Фото: skhakirov

Комментарии 5
ха ха ха34 минуты назад
Добро пожаловать в цирк по вашингтонски.
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Patriot1 минуту назад
Ukrainu draugi, Latvijas tauta respektès jebkuru jùsu prezidenta izvèli un atbalstìs jùsu cìnu pret krievu pasaules okupantiem.
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Саня5 минут назад
Зеленский снимет свою кандидатуру.
Ведь он просто ниачом и никто.
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