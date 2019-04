﻿ Американский журнал поместил на обложку перерождающийся Нотр-Дам, Mixnews.lv

В мире |

Американский журнал New Yorker выйдет в новом номере с обложкой, посвященной собору Парижской Богоматери в Париже, который на этой неделе загорелся.

На обложке с подписью «Наша Богоматерь» изображен возрождающийся Нотр-Дам, из «сердца» которого прорывается яркий свет. Автор рисунка Боб Стааке.

Как отмечает редакция, обложка нового номера призвана показать, что даже после такого пожара, охватившего «бесценный французский памятник» и «самый любимый собор в мире», его сердце остается нетронутым.

«Если история чему-то нас учит, так это тому, что после огня может быть возрождение», — сказал автор обложки New Yorker Боб Стааке.

В апрельском номере Нотр-Дам появится на обложке журнала в четвертый раз. До этого собор появлялся на обложке издания в 1954-ом, 1958-ом, 1966-ом годах.

Ранее был показан первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса.

Снимок был выложен в твиттере космической программы ЕС по мониторингу Земли Copernicus.

«Наши коллеги из PlanetLabs (американская компания-оператор спутников дистанционного зондирования Земли) сделали то, что мы считаем первым публичным спутниковым снимком Нотр-Дам после пожара», — говорится в сообщении.

Breaking: our colleagues from @planetlabs, one of the Copernicus Contributing Missions, have kindly supplied us with what we believe to be the 1st available satellite image of #NotreDame after the fire

Respect & admiration for @PompiersParis

Below: earlier image for comparison pic.twitter.com/Er69G6U8d6