﻿ Американский журнал поместил на обложку перерождающийся Нотр-Дам, Mixnews.lv

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Американский журнал поместил на обложку перерождающийся Нотр-Дам (1)

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В мире | 18 апреля 2019 года, 18:28

Американский журнал New Yorker выйдет в новом номере с обложкой, посвященной собору Парижской Богоматери в Париже, который на этой неделе загорелся.

На обложке с подписью «Наша Богоматерь» изображен возрождающийся Нотр-Дам, из «сердца» которого прорывается яркий свет. Автор рисунка Боб Стааке.

Как отмечает редакция, обложка нового номера призвана показать, что даже после такого пожара, охватившего «бесценный французский памятник» и «самый любимый собор в мире», его сердце остается нетронутым.

«Если история чему-то нас учит, так это тому, что после огня может быть возрождение», — сказал автор обложки New Yorker Боб Стааке.

В апрельском номере Нотр-Дам появится на обложке журнала в четвертый раз. До этого собор появлялся на обложке издания в 1954-ом, 1958-ом, 1966-ом годах.

Ранее был показан первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса.

Снимок был выложен в твиттере космической программы ЕС по мониторингу Земли Copernicus.

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«Наши коллеги из PlanetLabs (американская компания-оператор спутников дистанционного зондирования Земли) сделали то, что мы считаем первым публичным спутниковым снимком Нотр-Дам после пожара», — говорится в сообщении.

Источник: Газета.Ru

Комментарии 1
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