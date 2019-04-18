﻿ Путин на встрече с Кальюлайд: отсутствие контактов с соседями - это ненормально, Mixnews.lv

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Президент России Владимир Путин на прошедшей в четверг встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд назвал ненормальным отсутствие контактов на высшем уровне между соседними странами.

"Мы давно не виделись. 10 лет назад была встреча на высшем уровне. Совсем недавно где-то за границей мы с вами мельком виделись", - сказал Путин на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Он отметил, что из-за такого перерыва товарооборот между Россией и Эстонией упал более чем на 50 процентов.

"У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом балтийского моря. Здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, вопросы, связанные с транспортом, транзитом. Вопросов много, конечно", - сказал Путин.

Кальюлайд отметила, что с соседями надо разговаривать. "Даже в случае если у нас есть определенные разногласия", - заметила она.

Кальюлайд добавила, что обсудит с Путиным и глобальные политические вопросы, поскольку Эстония является кандидатом в постоянные члены Совета безопасности ООН.

"И будучи соседями мы отвечаем также за окружающую среду того региона, где располагаются наши государства. И хорошим примером сотрудничества является вопросы Чудского озера, все что связано с приграничными регионами", - сказала Кальюлайд.