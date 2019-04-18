﻿ Коллапс экономики: в Киеве отреагировали на запрет поставок нефти из России, Mixnews.lv

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Коллапс экономики: в Киеве отреагировали на запрет поставок нефти из России (12)

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В мире | 18 апреля 2019 года, 20:45

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике. С предупреждением об этом выступила нефтеперерабатывающая компания «Укртатнафта».

«Теперь, когда прекращение таких поставок становится реальностью, это действительно может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны», — говорится в заявлении компании.

Ранее в четверг глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее поставки на Украину сырой нефти и ряда разновидностей нефтепродуктов. Бензин и дизельное топливо, согласно тому же документу, разрешается вывозить на Украину лишь на основании специальных разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития.

Руководство «Укртатнафты» призвало власти Украины немедленно реализовать комплекс мер, направленных на устранение преференций поставщикам импортных нефтепродуктов.

В 2018 году «Укртатнафта» оценивала зависимость украинского топливного рынка от нефтепродуктов, произведенных в России и Белоруссии, в 60–80%. Представители компании указывали также, что стремительный рост импорта нефтепродуктов привел к полной остановке большинства украинских НПЗ.

​В опубликованном в четверг заявлении «Укртатнафты» выражается готовность компании обеспечить страну нефтепродуктами высокого качества в полном объеме при условии содействия государства в наращивании собственного производства.

Источник: РБК

Комментарии 12
Придурк, ты уже оскомину набил1 час назад
Какая нахер пасауле, им нефть нужна и газ и всё остальное. И ты казявка тоже пользуешся всем российским, лучше бы помолчал сошёл бы за умного. Что тебе дало твоё нато и ес? От тебя безмозглого только берут, и самое дорогое - человеческие ресурсы. Но до тебя барана не доходит.
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Гражданин латвии1 час назад
Латышскую латвию тоже надо лишить всех благ из России.
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ВВС для Patriot1 час назад
...Тебе же сказали - будешь сосать большую сисю у дяди Вовы... Брысь под лавку!!!
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