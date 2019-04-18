﻿ Коллапс экономики: в Киеве отреагировали на запрет поставок нефти из России, Mixnews.lv

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Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике. С предупреждением об этом выступила нефтеперерабатывающая компания «Укртатнафта».

«Теперь, когда прекращение таких поставок становится реальностью, это действительно может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны», — говорится в заявлении компании.

Ранее в четверг глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее поставки на Украину сырой нефти и ряда разновидностей нефтепродуктов. Бензин и дизельное топливо, согласно тому же документу, разрешается вывозить на Украину лишь на основании специальных разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития.

Руководство «Укртатнафты» призвало власти Украины немедленно реализовать комплекс мер, направленных на устранение преференций поставщикам импортных нефтепродуктов.

В 2018 году «Укртатнафта» оценивала зависимость украинского топливного рынка от нефтепродуктов, произведенных в России и Белоруссии, в 60–80%. Представители компании указывали также, что стремительный рост импорта нефтепродуктов привел к полной остановке большинства украинских НПЗ.

​В опубликованном в четверг заявлении «Укртатнафты» выражается готовность компании обеспечить страну нефтепродуктами высокого качества в полном объеме при условии содействия государства в наращивании собственного производства.

Источник: РБК