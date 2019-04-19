﻿ Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию, Mixnews.lv

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Президент Эстонии пригласила своего российского коллегу Владимира Путина посетить Эстонию в следующем году, об этом Керсти Кальюлайд сообщила на своей странице в Facebook по итогам встречи в Москве.

После встречи с Путиным она опубликовала в своем фейсбуке пост, в котором выразила надежду на изменения в двусторонних отношениях.

«Я надеюсь, что благодаря открытию обновленного посольства [Эстонии в РФ] новое дыхание откроется и в отношениях Эстонии и России, и мое пребывание здесь [в Москве] является знаком того, что Эстония готова общаться со своим соседом», — написала она.

Напомним, в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и его эстонской коллеги Керсти Кальюлайд. Этот визит стал первым за долгие годы, хотя ранее Кальюлайд говорила, что не приедет в Москву до ратификации договора о границе. В последний раз эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес посещал Россию в 2011 году.

Путин во время встречи заявил, что отсутствие контактов между официальными лицами соседних стран — это ненормально, и отметил, что это негативно повлияло на товарооборот двух стран, который упал на 50% за последние два года.

"У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря, здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии, вопросы, связанные с транспортом, с транзитом. В общем, вопросов много, конечно", — сказал российский лидер.

Переговоры продлились более 2,5 часов.

Стоит отметить, что подписчики президента Эстонии положительно оценили факт переговоров с президентом России.

"Вы очень хороший - наш уважаемый президент! Наконец-то эта встреча между нашими странами состоялась. Наша президент протянула руку первой! Спасибо, миссис Президент за то, что сделали этот шаг. Возможно, это разумно - сделать небольшой шаг назад, чтобы мы могли сделать большой шаг вперед. Я горжусь вами. Спасибо!", - пишут эстонцы.

Источник: Газета.ру