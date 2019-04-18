﻿ В Египте поезд сошел с рельсов: более 30 пострадавших, Mixnews.lv

В Египте поезд сошел с рельсов: более 30 пострадавших (2)
В мире | 18 апреля 2019 года, 22:02
В Египте в провинции Кафр эш-Шейх произошел сход вагонов пассажирского поезда. Об этом сообщает «Масрави».
Как отмечается, в результата инцидента пострадали 30 человек.
Уточняется, что пострадавшие были доставлены в больницу.
На настоящий момент детали происшествия не раскрываются. Также не уточняется состояние пострадавших.
#فيتو | #عاجل— بوابة فيتو (@Vetogate) 18 апреля 2019 г.
اللقطات الأولى لحادث خروج #قطار_كفر_الشيخ عن القضبان
التفاصيل | https://t.co/oPa1L1iGgk pic.twitter.com/On6A7tIP0y
Источник: Газета.Ru
Фото: Twitter, masrawy.com
Diemžēl.. bet tāda ir dzīve. Jebkurā gadījumā izsaku dziļu līdzjūtību cietušo ģimenēm!
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Diemźèl atkal ir cilvèku upuri.
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