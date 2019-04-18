﻿ В Египте поезд сошел с рельсов: более 30 пострадавших, Mixnews.lv

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В Египте в провинции Кафр эш-Шейх произошел сход вагонов пассажирского поезда. Об этом сообщает «Масрави».

Как отмечается, в результата инцидента пострадали 30 человек.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены в больницу.

На настоящий момент детали происшествия не раскрываются. Также не уточняется состояние пострадавших.

Источник: Газета.Ru

Фото: Twitter, masrawy.com