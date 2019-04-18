﻿ В Египте поезд сошел с рельсов: более 30 пострадавших, Mixnews.lv

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В Египте поезд сошел с рельсов: более 30 пострадавших (2)

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В мире | 18 апреля 2019 года, 22:02

В Египте в провинции Кафр эш-Шейх произошел сход вагонов пассажирского поезда. Об этом сообщает «Масрави».

Как отмечается, в результата инцидента пострадали 30 человек.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены в больницу.

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На настоящий момент детали происшествия не раскрываются. Также не уточняется состояние пострадавших.

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Источник: Газета.Ru

Фото: Twitter, masrawy.com

Комментарии 2
Latviešu Patriots44 минуты назад
Diemžēl.. bet tāda ir dzīve. Jebkurā gadījumā izsaku dziļu līdzjūtību cietušo ģimenēm!
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Patriot53 минуты назад
Diemźèl atkal ir cilvèku upuri.
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