﻿ Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде, Mixnews.lv

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Американцу и его подруге в Таиланде грозит смертная казнь. Их обвинили в строительстве дома на территории тайских вод.

Чад Элвартовски и его подруга Супрани Тепдет теперь вынуждены скрываться - военно-морские силы Таиланда считают, что они угрожают суверенитету страны.

Причиной конфликта стал дом, который пара построила на 20-метровой платформе над поверхностью воды.

"Военно-морские силы Таиланда обнаружили бетонную постройку, по сути плавающую в море, но на ней никого не было", - рассказал агентству "Франс пресс" полковник полиции Никорн Сомсук.

По мнению властей Таиланда, он находится в 19 километрах (12 морских милях) от побережья Пхукета, а значит - в территориальных водах страны. Но Элвартовски настаивает, что дом находится в 13 милях от берега, а значит - не подпадает под юрисдикцию властей страны.

Военные планируют провести встречу с представителями местных властей, чтобы выяснить дальнейший алгоритм действий. В ВМС заявили, что пара не получала разрешения от властей перед тем, как начать строительство. Если мужчину и женщину признают виновными в нарушении суверенитета страны, им грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь.

Элвартовски работал инженером-программистом в армии США, а потом стал инвестировать в биткоины. Супруги принадлежат к так называемому "приморскому" движению, которое выступает за строительство домов в международных водах - так они не подпадают под действие законов какой-либо страны.

Пара также входит в Ocean Builders - группу предпринимателей, которые занимаются финансированием строительства таких домов.

Дом, о котором идет речь, был построен в этом месяце, но береговая охрана обнаружила его только на этой неделе.

В заявлении, опубликованном на сайте Ocean Builders, говорится, что супруги не строили дом самостоятельно и фактически выступили всего лишь в качестве арендаторов.

"Они провели несколько недель на побережье и задокументировали свое приключение, - говорится в сообщении. - Они никоим образом не были вовлечены в проект".

Сам Элвартовски сказал журналистам, что они с женой сейчас находятся в безопасном месте.

Источник: Русская служба BBC

Иллюстративное фото: Flickr/Chrissie